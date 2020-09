Turchia, Galatasaray e Fenerbahce si accontentano dello 0-0. Brutto ko per il Besiktas

Nella domenica del campionato turco è andato in scena il big match tra Galatasaray e Fenerbahce, terminato però solo 0-0. Un punto a testa e serata fin troppo tranquilla per le due grandi di Turchia che non hanno approfittato della sconfitta del Besiktas, battuto 4-1 dal Konyaspor. Ma in testa alla classifica c'è il trio composto dal Karagumruk di Biglia, vittorioso per 2-0 contro il Basaksehir, al terzo ko di fila, l'Alanyaspor e L'Hatayspor con sette punti, a +1 sul Galatasaray.

TURCHIA - SUPERLIGA - 3° TURNO

Karagumruk-Basaksehir 2-0

Kayserispor-Erzurum BB 1-3

Hatayspor-Kasimpasa 1-0

Goztepe-Gaziantep 2-2

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor 3-1

Rizespor-Alanyaspor 1-1

Konyaspor-Besiktas 4-1

Sivasspor-Ankaragucu 0-0

Galatasaray-Fenerbahce 0-0