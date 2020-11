Turchia, il Besiktas vince di misura. Bene anche il Basaksehir, domani chiude il Fenerbahce

vedi letture

Nella domenica del campionato turco è arrivata la vittoria del Besiktas che ha battuto di misura lo Yeni Malatyaspor e sale a 10 punti in classifica. Stesso punteggio del Basaksehir, che prima di ospitare il Manchester United in Champions League, ha trovato la terza vittoria consecutiva in casa del Konyaspor. Domani in campo il Fenerbahce che può superare l'Alanyaspor in classifica.

TURCHIA - TURNO 7°

Venerdì

Karagumruk-Erzurum BB 5-1

Trabzonspor-Kasimpasa 3-4

Sabato

Rinviata Goztepe-Alanyaspor

Genclerbirligi-Gaziantep 1-1

Galatasaray-Ankaragucu 1-0

Domenica

Rizespor-Kayserispor 1-0

Konyaspor-Basaksehir 1-2

Besiktas-Yeni Malatyaspor 1-0

Lunedì

18.00 Antalyaspor-Fenerbahce

18.00 Hatayspor-Sivasspor

CLASSIFICA: Alanyaspor 16, Fenerbahce 14*, Galatasaray 13, Karagumruk 11, Rizepor 11, Kasimpasa 11, Basaksehir 10, Besiktas 10, Gaziantep 8, Antalyaspor 8, Yeni Malatyaspor 8, Goztepe 7, Sivasspor 7, Erzurum BB 7, Hatayspor 6, Konyaspor 6, Kayserispor 6, Genclerbirligi 5, Trabznospor 5, Denizlispor 5, Ankaragucu 1.