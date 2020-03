Turchia, il campionato non si ferma. Obi Mikel: "Io non gioco, dovremmo stare a casa"

Nonostante l'emergenza coronavirus che sta colpendo tutta in Europa, in Turchia il campionato non si è fermato e domani è in programma il match Scudetto tra il Trabzonspor e l'Istanbul Basaksehir. Una decisione che non è stata presa per nulla bene da Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea che attualmente milita nel Trabzonspor e su Instagram ha scritto chiaramente di non voler giocare: "Nella vita c’è altro oltre al calcio. Non mi sento sereno e non voglio giocare a pallone in una situazione simile. In un momento così complicato, tutti dovrebbero essere a casa con le proprie famiglie e le persone che amano. La stagione dovrebbe essere totalmente cancellata, visto che tutto il mondo vive tempi così turbolenti".