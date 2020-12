Turchia, il Fenerbahce sbaglia, l'Alanyaspor no e vola in vetta solo! Besiktas ko

In Turchia si prende la vetta solitaria della classifica l'Alanyaspor, che ha battuto 2-1 il Besiktas nello scontro diretto approfittando della sconfitta del Fenerbahce, battuto 3-0 in casa dallo Yeni Malatyaspor. E' al secondo posto invece il Galatasaray che però non è sceso in campo e dovrà recuperare una gara.

TURCHIA - TURNO 12

Kasimpasa- Denizlispor 3-2

Hatayspor-Karagumruk 3-1

Rizespor-Goztepe 3-2

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Fenerbahce-Yeni Malatyaspor 0-3

Ankaragucu-Konyaspor 4-3

Erzurum BB-Genclerbirligi 0-1

Alanyaspor-Besiktas 2-1

Basaksehir-Gaziantep 1-2

CLASSIFICA: Alanyaspor 26, Galatasaray 23*, Fenerbahce 23, Besiktas 19*, Goztepe 18, Gaziantep 18*, Kasimpasa 18, Hatayspor 18**, Karagumruk 17, Yeni Malatyaspor 16*, Konyaspor 15*, Basaksehir 15, Rizespor 15*, Trabzonspor 14, Antalyaspor 13* , Genclerbirligi 11*, Sivasspor 10**, Kayserispor 10*, Erzurum BB 9, Denizlispor 6* , Ankaragucu 5**.

*una gara in meno

**due gare in meno