Turchia, il Fenerbahce vola in vetta con Perotti e mette pressione all'Alanyaspor. Besiktas ok

Un sabato con vista sulla classifica per il Fenerbahce che grazie al 5-1 rifilato al Genclerbirligi ha trovato il primo posto in classifica andando a +3 sull'Alanyaspor che però scende in campo domani e ha ben due gare in meno. Vittoria anche per il Besiktas che ha battuto 3-2 il Basaksehir risalendo la classifica. Lunedì chiuderà il turno il Galatasaray.

TURCHIA - TURNO 9

Karagumruk-Sivasspor 1-1

Denizlispor-Gaziantep 0-1

Genclerbirligi-Fenerbahce 1-5

Besiktas-Basaksehir 3-2

Domenica

11.30 Hatayspor-Rizespor

14.00 Goztepe-Ankaragucu

14.00 Konyaspor-Kisimpasa

17.00 Antalyaspor-Alanyaspor

17.00 Trabzonspor-Erzurum BB

Lunedì

17.30 Galatasaray-Kayserispor

CLASSIFICA: Fenerbahce 20, Alanyspor 16**, Galatasaray 16*, Gaziantep 14, Karagumruk 13, Basaksehir 13, Besiktas 13*, Kasimpasa 8*, Rizespor 11**, Yeni Malatyaspor 11*, Hatayspor 11***, Konyaspor 9**, Sivasspor 9*, Antalyaspor 9*, Goztepe 8**, Erzurum 8**, Trabzonspor 6*, Kayserispor 6**, Genclerbirligi 5*, Denizlispor 5*, Ankaragucu 2***.

*una gara in meno

**due gare in meno

***tre gare in meno