Turchia, meeting tra società, Federazione e ministro dello Sport: si può riprendere il 12 giugno

Importante meeting oggi andato in scena in Turchia, tra il ministro dello Sport, il presidente della Federcalcio e i presidenti dei club. L'idea è quella di far ripartire la Super League il 12 giugno, per poi terminare la stagione il 26 luglio. Ogni decisione, però, potrebbe essere rinviata a fine mese, quando si incontreranno il presidente della Federcalcio, il ministro della Salute e il comitato scientifico formato per contrastare l'emergenza: sarà allora che si capirà quale sarà il futuro del calcio turco.