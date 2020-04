Turchia, migliorano le condizioni di Rustu Recber

Buone notizie per Rustu Recber. L'ex portiere della nazionale turca medaglia di bronzo ai Mondiali 2002 è ricoverato in condizioni gravi dopo aver contratto il coronavirus. La moglie Isil attraverso Instagram ha smentito che il marito fosse finito in terapia intensiva, affermando che: "Stiamo un po' meglio. Il trattamento continua in modo stabile. Spero che tutto vada per il meglio".