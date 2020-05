Turchia, positivo al coronavirus un dipendente al Fenerbahçe. E c'è un altro caso sospetto

vedi letture

Il Fenerbahçe comunica che un dipendente del club è risultato positivo al coronavirus. Il test è stato condotto martedì e si sospetta che un altro membro del club sia stato contagiato. Venerdì i due saranno nuovamente testati e per questo motivo in tale data non vi saranno allenamenti. Il campionato turco, ricordiamo, ha avuto il via libera per poter ricominciare il 12 giugno.