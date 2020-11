Turchia retrocessa in League C, Demiral: "Siamo dispiaciuti, impareremo la lezione"

Merih Demiral, difensore della Juventus, ha commentato amaramente la sconfitta subita ieri in Ungheria, che è costata la retrocessione in League C alla Nazionale turca: "Non è andata come volevamo e siamo molto dispiaciuti. Dobbiamo pensare a noi stessi e capire cosa sia successo. Questo risultato ci servirà da lezione: faremo molto meglio nelle prossime competizioni".