Turchia-Russia 3-2, Fanatik loda Calhanoglu. Più che sufficiente Demiral

Hakan Calhanoglu brilla nel successo della Turchia contro la Russia in Nations League (3-2). Fanatik di oggi ha dato un 8 in pagella al trequartista del Milan nonostante non sia riuscito a entrare nel tabellino dei marcatori. Prestazione buona per Merih Demiral, nonostante i due gol concessi dalla difesa turca. Per lo juventino comunque un onorevole 7 in pagella.