Turkmenistan, ritorna il campionato e si gioca a porte aperte

vedi letture

Dopo un mese di stop il Turkmenistan ha ripreso il campionato. La Yokary Liga ha visto andare in scena negli ultimi due giorni il quatro turno di campionato. Le partite sono state giocate a porte aperte. L'ex repubblica sovietica è uno dei pochi paesi al mondo dove ufficialmente non si registrano casi di coronavirus. La partita di apertura, fra Altyn Asyr e Kopetdag si è giocata davanti a 500 persone in uno stadio dalla capacità di 20mila spettatori. L'ingresso, come da tradizione in Turkmenistan, gratuito. Con la ripresa del campionato turkmeno salgono a 4 le nazioni in cui il pallone rotola regolarmente. Le altre tre sono Bielorussia, Nicaragua e Tagikistan.