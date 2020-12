Tusquets, pres. ad interim del Barça corregge il tiro: "Mai detto che avrei venduto Messi"

vedi letture

Dopo aver scatenato l'ira dei tifosi blaugrana con le sue dichiarazioni relative alla cessione di Lionel Messi, il presidente ad interim del Barcellona Carles Tusquets è intervenuto quest'oggi a Catalunya Radio per provare a chiarire meglio il suo punto di vista sull'argentino: "Non ho detto che io avrei venduto Messi in estate, ho detto che economicamente sarebbe stato buono farlo per il nostro club. Se sarà necessario, spiegherò anche a mister Koeman che gli hanno riferito male la mia risposta".

Lo stesso tecnico del Barça, intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa, si era detto assai contrariato dalle parole di Tusquets: "Le sue dichiarazioni su Messi non aiutano", è stato non a caso il commento specifico di Ronald Koeman. Ennesimo polverone mediatico, questo, in un ambiente a dir poco turbato in attesa del nuovo presidente (le prossime elezioni si terranno il 24 gennaio).