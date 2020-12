Tusquets, presidente ad interim del Barça: "Neymar potrebbe tornare blaugrana soltanto gratis"

Carles Tusquets, presidente della Junta Gestora del Barcellona, ha commentato così le ultime dichiarazioni di Neymar e il suo sogno di tornare a giocare dal prossimo anno con Lionel Messi in un'intervista concessa oggi a RAC1: "Neymar vuole tornare a giocare con Messi? Se venisse gratis ci potremmo pensare, ma se prima non vendiamo non abbiamo soldi per comprare. In questo momento sarebbe infattibile, a meno che il prossimo presidente del Barcellona non abbia pronto un miracolo", le dichiarazioni del numero 1 ad interim del club blaugrana sulla stella del Paris Saint-Germain.