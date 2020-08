Tutti pazzi per Adama Traorè: il Wolverhampton pronto ad ascoltare le offerte

Tutti pazzi per Adama Traorè, una delle rivelazioni più belle del Wolverhampton e convocato per la prima volta da Luis Enrique in Nazionale. Come si legge sulle colonne del Daily Mail, nonostante il giocatore abbia ancora tre anni di contratto, il Wolverhampton è disposto ad ascoltare le offerte per il giocatore.