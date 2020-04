Tutti pazzi per Upamecano, si inserisce il solito Bayern: pronti i 60 milioni della clausola

Il Bayern Monaco saluterà quasi certamente David Alaba e Jerome Boateng e per rinforzare il reparto arretrato sarebbe disposto a fare follie per Dayot Upamecano, difensore centrale in forza al Lipsia già nel mirino di Arsenal e Real Madrid. Il francese ha un contratto fino al 2021 e la clausola scenderà in estate da 100 a 60 milioni di euro. Una cifra che, secondo Sport Bild, i bavaresi sarebbero disposti a spendere per uno dei giovani più interessanti del calcio europeo.