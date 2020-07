Tutti vogliono Chilwell ma per il Leicester non è in vendita. Rodgers: "Sono molto tranquillo"

Tutte le big inglesi pazze per Ben Chilwell. Però il Leicester City, non sembra intenzionato a darlo via. A comunicarlo nelle ultime ore il manager delle foxes Brendan Rodgers: "È un giocatore di Leicester City e sono rilassato. Non sono affatto preoccupato. Non c'è intenzione di vendere Ben Chilwell e non è necessario che vendiamo Ben Chilwell. Il messaggio è che non è in vendita, è così semplice", ha detto.

A due giornate dal termine il Leicester è quarto in classifica, a pari punti col Manchester United.