Tutto nel recupero, finisce 1-1 tra Watford e Leicester: gli highlights del match

Tutto nel finale. Prima Chilwell al 90' per la gioia del Leicester, poi Dawson in pieno recupero per l'1-1 finale. La sfida di Premier League delle ore 13.30 si è aperta con un pareggio che fa comodo ad entrambe le squadre. Le Foxes puntano ancora alla qualificazione Champions, mentre gli hornets vogliono assolutamente rimanere nel massimo campionato inglese. Per salvarsi sarà necessario fare punti anche con il Burnley.