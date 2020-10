Ucraina-Spagna 1-0, Luis Enrique: "Gara dominata. Ci aspettavamo e meritavamo di vincere"

Spagna sconfitta ieri sera dall'Ucraina in Nations League. Ecco le dichiarazioni del ct della Roja, Luis Enrique: "È stata la partita che ci aspettavamo e credo meritassimo di vincere. Il tipo di gara che domini quasi tutto il tempo, in cui cerchi di creare occasioni da gol. Il modo per migliorare è cercare di crearne ancor di più, evitando poi le transizioni offensive. Qualcuna però capita sempre e loro sono riusciti a concretizzare una con un gol. Il risultato non deve ingannarci o confonderci. O almeno non confonde me. Ho ancora la stessa fiducia nella mia squadra. La stessa che avevo prima".