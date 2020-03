UEFA al lavoro per trovare un campo neutro dopo stop della Svizzera a Basilea-Eintracht

18.51 - Precisazione dalla UEFA: si cerca un campo neutro - Dalla UEFA arrivano smentite sulla possibilità che Basilea-Eintracht Francoforte valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League non si disputerà affatto. In questo momento, si cerca un campo neutro dove far disputare il match visto lo stop del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera che ha vietato la disputa del match a Basilea.

17.08 - Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà a Basilea. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza della Svizzera ha annunciato che il 19 marzo la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League non verrà disputata, nemmeno a porte chiuse. "La polizia della città di Basilea ha deciso di non approvare la disputa di questo match al fine di proteggere la salute della popolazione e per fermare la diffusione del Coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea", si legge nel comunicato. "Situazioni speciali richiedono una dose speciale di comprensione", ha dichiarato il CEO del Basilea Roland Heri.