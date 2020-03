UEFA, Ceferin: "Cambieremo il Fair Play Finanziario, ma non succederà presto"

Nel corso del suo intervento al 44° congresso annuale della UEFA, il presidente Aleksander Ceferin ha parlato anche di eventuali novità in materia di Fair Play Finanziario: "È presto per dire cosa potrà succedere in futuro, ma ci stiamo pensando e forse dovremo modificarlo. È un sistema che ha funzionato, non ci sono quasi più perdite nel calcio europeo, ma con ottime probabilità dovremo adattarlo ai tempi che corrono. È ancora presto per rendere pubblico il tutto, ne stiamo ragionando ma non credo che avverrà molto presto".