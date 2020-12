Uefa, Ceferin contro il razzismo: "Una minoranza di idioti sfrutta il calcio, non lo permettiamo"

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, nel corso del documentario 'Outraged' per la campagna di sensibilizzazione contro il razzismo si è così espresso ai microfoni di Uefa.tv: "Il calcio è scuola di vita. Il calcio è uno sport seguito da miliardi di persone in tutto il mondo. Dobbiamo mostrare che il razzismo è sbagliato. I calciatori supportano il protocollo UEFA. Purtroppo c'è una minoranza di persone che segue il calcio e ha un'ideologia idiota. Questi idioti utilizzano il calcio per promuovere la loro assurda ideologia e noi dobbiamo fare di tutto per non permetterlo".



⚽ "Football is something that is followed by billions of people around the world. We have to show that discrimination is wrong."

UEFA president Aleksander Čeferin talks about the problem football cannot ignore in 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔𝗚𝗘𝗗 – out now.#EqualGame

