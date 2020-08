UEFA, Supercoppa aperta al pubblico. L'Ungheria chiede la quarantena a chi viene da fuori

Il 24 settembre a Budapest si giocherà la Supercoppa Europea (Bayern-Siviglia) che per la prima volta dalla ripresa dell'attività calcistica europea vedrà l'apertura, se pur parziale, al pubblico. Si potrà riempire fino al 30% dell'impianto, equivalente a 20mila spettatori. L'Ungheria non vuole correre rischi e per questo il governo magiaro chiederà a chi arriverà dall'estero di sottoporsi a quarantena per 14 giorni o presentare il risultato di due test negativi. Tali tamponi dovranno essere fatti entro cinque giorni precedenti all'arrivo nel Paese e con una differenza tra un test e l'altro che non vada oltre le 48 ore.