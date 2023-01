ufficiale A 35 anni l'ex Shakhtar Taison torna in Europa e firma con il PAOK

L'avventura in Europa sembrava essersi chiusa due anni fa, quando dopo otto anni Taison aveva lasciato lo Shakhtar Donetsk per tornare a casa, all'Internacional de Porto Alegre. Ma proprio oggi, a quasi 35 anni, il brasiliano ha deciso di tornare nel Vecchio Continente, firmando con il PAOK Salonicco. Taison, dunque, giocherà in Grecia.