ufficiale Acquisto in prospettiva per il Brentford. Arriva il sudcoreano Ji-soo Kim

Innesto in prospettiva per il Brentford. Il club inglese si è assicurato il talentuoso difensore centrale sudcoreano Ji-soo Kim; il classe 2004 lascia il Seongnam e firma un contratto fino al 2027, con opzione per un'ulteriore stagione.