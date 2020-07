Adam Lallana ha firmato col Brighton. Il centrocampista classe '88, svincolatosi dal Liverpool, ha scelto di ripartire dai Seagulls firmando un contratto di tre stagioni.

Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club:

😁 It’s official!

✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020