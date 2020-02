© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Emmanuel Adebayor, attaccante con un lungo percorso in Premier League tra Arsenal, Manchester City e Tottenham, oltre che un anno di prestito al Real Madrid, ha firmato per il Club Olimpia Asuncion in Paraguay. Il giocatore togolese, in estate accostato con insistenza al Lecce, ha già raggiunto i nuovi compagni dopo l'esperienza negativa con la maglia del Kayserispor in Turchia.