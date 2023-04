L'Ajax ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo dopo l'addio, controverso, di Marc Overmars. Al suo posto arriva Sven Mislintat, ex Borussia Dortmund dal 2006 al 2017. L'ultimo ruolo lo aveva svolto allo Stoccarda.

