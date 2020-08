Marten Stekelenburg è un nuovo giocatore dell'Ajax. Dopo aver portato a termine la stagione con l'Everton, il 37enne ex Roma ha fatto ritorno in quella che era già stata la sua casa dal 1997 al 2011. Stekelenburg ha firmato un contratto biennale con i Lancieri.

We still owed you this one...

Contract = signed. 🖊️#WelcomeBack pic.twitter.com/uhsG1jowcy

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 1, 2020