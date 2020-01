© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo in entrata per l’Ajax. Attraverso i propri canali ufficiali, i Lancieri hanno comunicato il ritorno in Olanda di Ryan Babel, cresciuto proprio all’Ajax. L’attaccante classe 1986 lascia il Galatasaray e firma fino al termine della stagione. Babel era andato via dall’Ajax nel 2007, trasferendosi al Liverpool. Poi era tornato nel 2012 per una stagione, ora il terzo ritorno.