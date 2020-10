Addio di Ahmed Musa (28) all'Al-Nasr. L'attaccante nigeriano, protagonista con la sua nazionale negli ultimi dieci anni, ha posto fine all'esperienza in Arabia Saudita dopo un biennio. Musa in passato ha vestito le maglie di VVV-Venlo, CSKA Mosca e Leicester.

Thank you Nigerian falcon, 🦅💛

wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 25, 2020