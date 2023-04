L'Al-Nassr ha ufficializzato il nuovo allenatore che ha preso il posto di Rudi Garcia. Il tecnico francese ex Roma ha risolto il contratto con il club saudita. Come annuncia la società con un comunicato, il sostituto sarà Dinko Jelicic già allenatore della squadra Under 19.

We can announce that our U19 coach, Mr. Dinko Jelicic will be the new head coach for the first team.

Good luck, Mr. Dinko 💛 pic.twitter.com/ty52cRSwDT

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023