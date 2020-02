© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nelle ultimissime ore del mercato italiano sembrava che Gervinho fosse in procinto di lasciare il Parma per accasarsi all'Al Sadd di Xavi. L'operazione come sappiamo è poi saltata, con l'attaccante ivoriano che è tornato ad allenarsi a Collecchio, seppur a parte rispetto al resto della squadra. L'Al Sadd intanto, tramite i propri canali social, ha annunciato il 'sostituto' di Gervinho: si tratta di Marco Fabian, centrocampista offensivo messicano che arriva dal Philadelphia Union.