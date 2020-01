© foto di J.M.Colomo

Il Deportivo Alaves ha annunciato un doppio colpo in entrata per il centrocampo. Si tratta dell’arrivo di Ismael Rodriguez, classe 2000, e Victor Camarasa, classe ‘94, che arrivano entrambi in prestito dal Betis Siviglia. Per il secondo si tratta di un ritorno nel club basco dove aveva giocato nella stagione 2016-17 collezionando 31 presenze con tre reti all'attivo.

✅ OFICIAL: @vicama8 vuelve al Glorioso 🤝 — Deportivo Alavés (@Alaves) January 13, 2020