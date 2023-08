ufficiale Alaves, torna uno dei protagonisti della cavalcata promozione. Riecco Tenaglia

L'Alavés riporta a casa Nahuel Tenaglia. Il club basco ha annunciato il ritorno del laterale argentino, fra i protagonisti della scalata che l'anno scorso ha permesso ai biancoblù di riconquistare un posto nella Liga. La formula è il trasferimento a titolo definitivo dal Talleres, con contratto fino al 2027 per il calciatore che finora era stato a Vitoria in prestito per 18 mesi.

Questo l'annuncio ufficiale: