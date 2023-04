ufficiale Altro cambio panchina della giornata. Olympiacos, si dimette il tecnico Michel

Giornata di ribaltoni in Europa. Michel ha rassegnato le dimissioni da allenatore dell'Olympiacos, all'indomani del pari casalingo contro l'Aris Salonicco. La squadra è attualmente terza in classifica, a tre punti dalla coppia di testa Panathinaikos-AEK. Mercoledì nella delicata sfida contro il PAOK siederà in panchina il direttore dell'area professionale José Anigo. In giornata diversi club del Vecchio Continente hanno cambiato panchina: Valladolid ed Espanyol in Spagna, Stoccarda in Germania.