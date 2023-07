ufficiale Anche Henderson in Arabia Saudita. L'ex capitano del Liverpool all'Al-Ettifaq

Ora è ufficiale, Jordan Henderson è un nuovo giocatore dell'Al-Ettifaq. Il centrocampista lascia pertanto il Liverpool dopo 12 anni e raggiunge l'ex compagno di squadra Steven Gerrard, che sarà il suo nuovo allenatore.

Ha vinto tutto con i Reds

Nella giornata di ieri si è congedato dai suoi tifosi, scrivendo: "È difficile esprimere a parole cosa sono stati questi ultimi 12 anni ed è ancora più difficile dire addio. Sarò sempre un Reds, fino al giorno della mia morte. Grazie di tutto, You'll never walk alone". Una Champions League, una Premier, due Carabao Cup e una FA Cup, più un Community Shield, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club. Henderson è riuscito a mettere in bacheca tutti i trofei possibili nei 12 anni con la maglia del Liverpool, diventando idolo dei tifosi e simbolo del club. Un centrocampista dallo straordinario dinamismo e dal temperamento eccezionale, che a 33 anni ha scelto di trasferirsi in Arabia Saudita.