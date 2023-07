Tudor Mendel-Idowu ha scelto l'Anderlecht. L'esterno offensivo classe 2005, cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, ha firmato un contratto di tre stagioni (più una quarta opzionale) col club belga. Inglese di origini nigeriane, il talentino scuola Blues era stato cercato anche dal Barcellona, ma ha scelto di fare uno step intermedio nella sua carriera trasferendosi in Pro League.

Le prime parole del giocatore

Mendel-Idowu ha commentato così il suo trasferimento all'Anderlecht: "È davvero emozionante essere qui. Sono rimasto affascinato dal progetto sportivo presentato da Jesper e Mikkel. Non vedo l'ora di lasciare il segno in questo bellissimo club", ha dichiarato subito dopo la firma ai canali ufficiali dell'Anderlecht.

London's finest. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Welcome aboard, Tudor Mendel-Idowu. The young talent joins the Mauves on a three-year deal. 🟣⚪ pic.twitter.com/kRaLJAjQed

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 27, 2023