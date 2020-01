© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di Marco Pjaca, l'Anderlecht annuncia l'acquisto di Dejan Joveljic. "Primo acquisto della giornata" specifica il club belga, lasciando intendere altre ufficialità in arrivo. L'attaccante serbo, 21 anni, arriva in prestito dall'Eintracht Francoforte.