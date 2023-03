ufficiale Andrey Santos torna in Brasile, il Chelsea lo presta indietro al Vasco da Gama

Ufficiale, il futuro di Andrey Santos è di nuovo in Brasile. Approdato a gennaio nel Chelsea, il centrocampista brasiliano classe 2004 non ha mai ottenuto il permesso di lavoro della Football Association e, per ovviare allo stallo, i Blues l'hanno rispedito indietro in prestito al Vasco da Gama, club da cui l'hanno prelevato a titolo definitivo nelle settimane scorse, per oltre 12 milioni di euro.