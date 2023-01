ufficiale Angers, come nuovo allenatore promosso il responsabile del settore giovanile

L'Angers ha nominato il suo nuovo allenatore, dopo l'esonero di Baticle annunciato a novembre e formalizzato a dicembre. La panchina del club di Ligue 1 è stata affidata all'ex responsabile del settore giovanile Abdel Bouhazama (54 anni), promosso come tecnico della prima squadra, incarico che ricopre per la prima volta in una carriera che fin qui l'ha visto impegnato perlopiù con le selezioni giovanili.