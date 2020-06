ufficiale Arsenal, accordo raggiunto con David Luiz: il brasiliano resta fino al 2021

David Luiz rimarrà all'Arsenal per un'altra stagione. Il brasiliano ex Chelsea ha firmato questa mattina un prolungamento di contratto per un altro anno, il suo attuale accordo scadrà il 30 giugno 2021. Arrivato in estate, Luiz ha collezionato già 33 presenze e 2 reti con la maglia dei gunners: in Premier League, invece, è arrivato a quota 186, con 13 reti messe a segno.