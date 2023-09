ufficiale Arsenal, addio a uno storico dirigente: il dg Venkatesham saluterà a fine stagione

A fine stagione l'Arsenal dirà addio a un pezzo storico del suo organigramma: Vinai Venkatesham, direttore generale da circa 14 anni. A giugno prossimo le strade del dirigente britannico-indiano e i Gunners si separeranno: la notizia è ufficiale e arriva dal sito del club inglese.

"E' stata una decisione difficile da prednere, ma per me sarà tempo di un'altra sfida. Non è questo comunque il momento degli addii, resterò concentrato fino al mio ultimo giorno e aiuterò nel passaggio di consegne", le parole di Venkatesham, membro anche del nuovo board ECA.