Attraverso i propri canali ufficiali, l'Arsenal ha annunciato la cessione di Ben Sheaf al Coventry. Il centrocampista inglese, 22 anni, si trasferisce in prestito con opzione d'acquisto.

Best of luck with @Coventry_City this season, @BenSheaf_ 🤝 https://t.co/6p2kDpmBt8

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) September 4, 2020