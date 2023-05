ufficiale Arsenal, c'è l'annuncio. Saka firma un nuovo contratto con i Gunners

vedi letture

Bukayo Saka si lega all'Arsenal fino al 2027. L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale della società che ha reso nota la firma sul nuovo contratto dell'attaccante inglese. "E' stato così bello lavorare con tutti per rinnovare il contratto di Bukayo - ha esternato il direttore sportivo Edu -. E' un momento di grande orgoglio per tutti noi del club che hanno lavorato sodo con Bukayo per vivere il suo grande viaggio dalla nostra accademia fino alla nostra prima squadra. Bukayo è ora diventato uno dei migliori giovani giocatori e non vediamo l'ora di goderci insieme questa fase successiva della sua carriera con noi".