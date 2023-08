ufficiale Arsenal, finalmente Raya. Arriva dal Brentford in prestito con diritto

David Raya è ufficialmente un nuovo portiere dell'Arsenal. I gunners hanno reso noto l'acquisto del portiere spagnolo classe '95 che arriva dal Brentford in prestito con diritto di riscatto. Per Raya già pronta la maglia numero 22.

Così il direttore sportivo dell'Arsenal Edu ha commentato l'acquisto: "Diamo il benvenuto a David. E' un portiere di altissima qualità, che ha costantemente giocato ad alti livelli con il Brentford in Premier League. Con David che si unisce a noi, stiamo aggiungendo qualità e profondità alla nostra squadra in modo da poterci esibire al massimo livello possibile in tutte le competizioni".