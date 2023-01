ufficiale Arsenal, Marquinhos ceduto in Championship. Giocherà in prestito nel Norwich

L'Arsenal manda uno dei suoi giovani talenti a farsi le ossa in Championship. Il club londinese ha ceduto il brasiliano Marquinhos al Norwich: l'esterno offensivo ex Sao Paulo, classe 2003, si trasferisce in prestito secco fino al termine della stagione.