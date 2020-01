Dopo aver superato le visite mediche, il difensore greco dell'Arsenal, Kostantinos Mavropanos, ha firmato con il Norimberga. Il giocatore, 22 anni, si trasferisce così in prestito nel club tedesco di seconda divisione fino al termine della stagione. È arrivato l'annuncio ufficiale dei londinesi: Mavropanos ha disputato nove partite con la maglia dei Gunners ed è stato impiegato prevalentemente con la formazione Under-23.

All the best for the rest of the season, @DMavropanos! 👍

— Arsenal (@Arsenal) January 13, 2020