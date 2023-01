ufficiale Arsenal, nuova esperienza in prestito per il 18enne Norton-Cuffy

vedi letture

La seconda parte della stagione 2022/2023 riserva un cambio di casacca e una nuova avventura per Brooke Norton-Cuffy, laterale di difesa 18enne di proprietà dell'Arsenal. Richiamato in anticipo dal Rotherham, è ufficiale la sua cessione in prestito sino al termine del campionato al Coventry, sempre in seconda serie inglese.