L'Arsenal ha annunciato un cambio nell'organigramma della società. Il club londinese infatti ha comunicato ufficialmente la rescissione contrattuale di Raúl Sanllehi dal ruolo di direttore dell'area tecnica spiegando che Vinai Venkatesham, che faceva già parte dell'organigramma di gestione ed è all'Arsenal dal 2010, sarà incaricato di assumere le sue funzioni.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.

— Arsenal (@Arsenal) August 15, 2020