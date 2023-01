ufficiale Arsenal, richiamato Clarke per cederlo a titolo definitivo all'Ipswich

Non soltanto i colpi in entrata per l'Arsenal, che nelle scorse ore ha ufficializzato l'uscita di un giovane difensore che giocava già altrove nella prima parte di stagione. Harry Clarke, 21 anni e registrato con la squadra giovanile, lascia a titolo definitivo e scende in terza serie. Ha firmato con l'Ipswich Town. Per far questo, è stato interrotto anticipatamente il suo prestito allo Stoke City.